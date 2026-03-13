Das Vampir-Drama «Sinners» ist der große Oscar-Favorit mit einem Nominierungsrekord, vor «One Battle After Another». Auch Deutsche sind im Rennen. Das sollte man über die Preisgala am 15. März wissen.
Los Angeles - Vampire und schwarzer Blues, militante Aktivisten, die trauernde Shakespeare-Familie, ein besessener Tischtennisspieler, Rennfahrer und Frankenstein: Bei den Oscars konkurriert eine bunte Mischung um den Spitzenpreis als bester Film. Auch eine Reihe Talente und Koproduktionen aus Deutschland könnten bei der Trophäengala am 15. März ausgezeichnet werden. Fakten zu den 98. Academy Awards: