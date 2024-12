Filmpreise: Die Saat des heiligen Feigenbaums im Golden-Globe-Rennen

Los Angeles - Das packende Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ist im Rennen um die Golden Globes in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert. Regisseur ist der nach Deutschland geflohene Iraner Mohammad Rasoulof, der den Film in seiner Heimat heimlich gedreht hatte. Er erzählt von den Auswirkungen der politischen Proteste im Iran auf eine Familie mit zwei Töchtern.

Deutschland hat "Die Saat des heiligen Feigenbaums" auch für die 97. Oscar-Verleihung im kommenden März eingereicht. Der Film wurde hauptsächlich in Deutschland produziert und kann daher für das Land ins Rennen gehen.

Unter den weiteren Nominierten für den Golden Globe in der Sparte nicht-englischsprachiger Film sind unter anderem die Musikkomödie "Emilia Pérez" (Frankreich), das Historiendrama "Vermiglio" (Italien) und das Drama "All We Imagine as Light" (Indien).

Die Nominierungen für die Golden Globes in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden in Beverly Hills bekanntgegeben. Die Trophäen sollen am 5. Januar 2025 vergeben werden.