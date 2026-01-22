Filmpreise: Deutscher Film In die Sonne schauen nicht im Oscar-Finale

Deutschland hat es mit «In die Sonne schauen» nicht in die Oscar-Endrunde geschafft. In der Sparte International Feature Film sind unter anderem Werke aus Frankreich, Norwegen und Brasilien vertreten.
Los Angeles - Die Oscar-Hoffnung für den deutschen Film "In die Sonne schauen" ist geplatzt. Das Drama der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat es nicht in die Nominierungs-Endrunde geschafft. Nach einer Vorauswahl im Dezember war der Film zunächst einer von fünfzehn Kandidaten in der Sparte International Feature Film gewesen.