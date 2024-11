Filmpreis von Baden-Württemberg: Ballettfilm „Cranko“ gleich doppelt nominiert

1 „Cranko“-Regisseur Joachim Lang (Zweiter von links), Dramaturgin Sandra Maria Dujmovic mit den Produzenten Till Derenbach (links) und Michael Souvignier von Zeitsprung bei der Premiere auf dem roten Teppich des Opernhauses. Foto: Stuttgarter Ballett/Roman Novitzky

Der Stuttgarter Regisseur Joachim Lang kann sich freuen: Mit den Plagiatsvorwürfen gegen ihn hat sich die Jury des Landes-Filmpreises befasst und nach Prüfung entschieden, „Cranko“ als „herausragendes filmisches Werk“ gleich doppelt zu nominieren.











An den Kinokassen ist der Spielfilm „Cranko“ von Joachim Lang ein Erfolg: Über 100 000 Besucherinnen und Besucher haben bereits das Biopic über den Vater des Stuttgarter Ballettwunders gesehen. Weil die Nachfrage seit der Gala-Premiere am 20. September im Opernhaus unverändert groß ist, läuft der Film von Donnerstag an bundesweit immer noch in 138 Kinos.