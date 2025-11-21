Filmpreis: 86 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar - auch Deutschland

Im März werden die Oscars verliehen - 86 Länder können sich jetzt Hoffnung auf den Auslands-Oscar machen. Die Filmakademie in Los Angeles listet die weltweiten Beiträge auf, Deutschland ist dabei.
Los Angeles - Filmbeiträge aus 86 Ländern bewerben sich für 2026 um den sogenannten Auslands-Oscar. Das teilte die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills mit. Bei den letzten Academy Awards hatten 85 Länder die Richtlinien für den Wettbewerb in der Sparte "International Feature Film" erfüllt. Deutschland ist für die 98. Oscar-Verleihung im kommenden März mit dem Drama "In die Sonne schauen" vertreten.