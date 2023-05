1 Ein Paar, das auffiel: Helmut Berger und die Wirtin Laura Halding-Hoppenheit vor etwa 20 Jahren in Stuttgart. Foto: privat

Zwei Jahre lang lebte der Schauspieler Helmut Berger, der mit 78 Jahren gestorben ist, in Stuttgart bei der Wirtin Laura Halding-Hoppenheit. „Erst war es lustig, dann Horror“, sagt sie heute. Erinnerungen an eine wilde Zeit.









Schon ein paar Jahre ist es her, da meldete sich immer mal wieder ein aufgebrachter Herr am Telefon in der Lokalredaktion der Stuttgarter Nachrichten. Eine schöne Stimme war zu hören, auch wenn der Journalist nicht immer verstand, was diese Stimme ihm sagen wollte.