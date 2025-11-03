FilmLänd Baden-Württemberg: Wiebke Wiesner wird oberste Filmförderin im Land

1 Wiebke Wiesner lenkt künftig die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart Foto: MFG

Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg hat eine neue Geschäftsführerin. Wiebke Wiesner kommt von der Produktionsallianz. Was kann man erwarten?











An der Spitze des FilmLänds Baden-Württemberg dreht sich das Personalkarussell weiter. Als klares Zukunftssignal wird der Antritt von Andreas Bareiss als Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg gewertet. Für ähnliche Furore dürfte die Neubesetzung an der Spitze der für die Festivals und die Filmförderung verantwortlichen Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) sein: Wiebke Wiesner kommt von der Produktionsallianz. Die 49-Jährige hat ihren Vertrag als Geschäftsführerin der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH unterschrieben. Sie folgt am 1. Juli 2026 auf Carl Bergengruen, der die MFG 13 Jahre lang geleitet hat und in den Ruhestand geht. Der Vertrag von Wiebke Wiesner läuft zunächst fünf Jahre.