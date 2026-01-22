Filmkunst: Fellbacher Schauspielerin stand kurz vor der Oscar-Nominierung

Die Fellbacher Schauspielerin Lisa Riesner ist Hauptdarstellerin im dänischen Drama „Moder“, das in der Kategorie Live-Action-Kurzfilm in die Vorauswahl für die Academy Awards kam.
Der wichtigste Filmpreis weltweit lässt derzeit wieder viele Kinoschaffende, Cineasten wie auch ganz normale Filmfans auf die Entscheidungen der Jury blicken, wer denn die nächsten Hürden überspringt und womöglich in Hollywood einen Oscar entgegen nehmen kann. Zumindest ein wenig an einer Nominierung für die 98. Academy Awards schnuppern durfte die aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) stammende Schauspielerin Lisa Riesner. Sie ist Hauptdarstellerin im dänischen Kurzfilm „Moder“.