73 Charlie Brown (Mitte) ist am Heiligen Abend zunächst deprimiert, doch Linus bringt alle in festliche Stimmung in „Die Peanuts – Der Weihnachtsfilm“. Foto: imago images/Mary Evans

Die Feiertage sind eine Zeit der inneren Einkehr – und für viele verbunden mit Filmerlebnissen. Wir haben zehn besondere ausgesucht.

Stuttgart - Manche lieben den Weihnachtsglanz, andere die Andacht, manche sind indifferent, andere Muffel. Eines verbindet: Unter den großen Filmklassikern zum Fest ist für (fast) alle etwas dabei.

1. Die Peanuts – Fröhliche Weihnachten (1965)

Dieser erste animierte Kurzfilm legte den Grundstein für den Siegeszug der längst erfolgreichen Comic-Strips von Charles M. Schulz im Fernsehen. Charlie Brown ist deprimiert, weil Weihnachten sich nur noch um Konsum und die schönste Dekoration dreht. Er versemmelt das Krippenspiel an der Schule und wird wegen seines kümmerlichen Baumes ausgelacht. Da trägt Linus die Verkündigung an die Hirten aus dem Lukasevangelium vor, und alle Herzen gehen auf. Religiöse Inhalte galten damals als wenig populär, doch Schulz bestand darauf – und behielt recht. (auf DVD erhältlich)

2. Tatsächlich . . . Liebe (Love actually, 2003)

Es menschelt in der romantischen Episoden-Komödie mit britischem Staraufgebot: Ein standhafter Premierminister (Hugh Grant), eine Ehekrise (Alan Rickman, Emma Thompson, Heike Makatsch), eine unverhoffte Liebe ohne Worte (Colin Firth), ein gealterter Rockstar-Freak mit Weihnachtshymne (Bill Nighy) – schöner wird’s nicht! (ZDF: 24. Dezember, 23.35 Uhr; diverse Streamingdienste)

3. Wir sind keine Engel (1955)

Drei entflohene Häftlinge (Peter Ustinov, Humphrey Bogart und Aldo Ray) im Französisch-Guayana des Jahres 1895 schleichen sich in einen Kolonialwarenladen ein, um ihn auszurauben – doch die Familie steckt in Schwierigkeiten, es ist Weihnachten, die Kriminellen entdecken ihre Herz und helfen, das Geschäft vor der bösen Verwandtschaft zu retten. Ustinov, der unwiderstehliche Verführer und Charmeur, beschenkt, verführt und narrt alle, wie nur er es kann in Michael Curtiz’ („Casablanca“) Spätwerk. (Sky, Amazon)

4. Ist das Leben nicht schön? (1946)

George Bailey (James Stewart) denkt am Weihnachtsabend an Suizid, weil er Geld verloren hat – doch ein Engel rettet ihn, weil George sein Leben lang anderen hilfsbereit zur Seite gestanden hat. In den USA ist Frank Capras modernes Märchen seit Jahrzehnten die Nummer eins zum Fest. (Arte: 29. Dezember, 20.15 Uhr; Amazon)

5. Nightmare before Christmas (1993)

Jack Skellington, der König der Gruselstadt Halloween Town, möchte auch mal Weihnachten feiern – also lässt er den Weihnachtsmann entführen, tritt an seine Stelle, sorgt zum Fest für Chaos und Schrecken und bereut gerade rechtzeitig. Henry Selicks Trickfilm, produziert von Tim Burton, ist ein Meilenstein der Animationskunst. (diverse Streamingdienste)

6. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973)

Vaclav Vorliceks Märchenfilm spielt nicht an Weihnachten, sein Zauber passt aber dazu: Die Mädchen wären gern selbst Prinzessin, die Jungs träumen von der Hauptdarstellerin Libuse Safrankova. Und es gibt viel Schnee zu sehen, der in der Realität rar geworden ist. (ARD: 29. November, 14.03 Uhr, 24. Dezember, 12.15 Uhr, 25. Dezember, 11.25 Uhr; diverse Streamingdienste)

7. Kevin – allein zu Haus (1990)

Ausgerechnet an Weihnachten haben Eltern und Geschwister den kleinen Kevin (Macaulay Culkin) vergessen – und dann muss er auch noch das Haus gegen Einbrecher verteidigen, was ihm mit allerlei Tricks gelingt. Der große Jugend- und Familienfilmer John Hughes („Breakfast Club“) schrieb das Drehbuch, Chris Columbus („Harry Potter“) führte Regie. (diverse Streamingdienste)

8. Die Geister, die ich rief (1988)

Charles Dickens’ „Christmas Carol“ von 1843 über die weihnachtliche Läuterung des Geizhalses Scrooge war lange ein angloamerikanisches Phänomen, bis Richard Donner die Geschichte in die Gegenwart holte und der deutsche Verleih ein Zitat aus Goethes „Zauberlehrling“ als Titel wählte. Selten war der materielle und emotionale Geizhals, der bei Dickens Ebenezer Scrooge heißt, komischer als in Gestalt von Bill Murray als Filmproduzent. Am Weihnachtstag suchen ihn Geistern heim, bis er sich vom Ekelpaket zurückverwandelt in einen Menschen. (diverse Streamingdienste)

9. Santa Clause – eine schöne Bescherung (1994)

Der große US-Komödiant Tim Allen („Hör mal, wer da hämmert“) spielt einen Normalbürger, der dafür verantwortlich ist, dass der Weihnachtsmann vom Dach stürzt. Nun muss er in dessen Fußstapfen treten, was seinem Umfeld nur schwer zu vermitteln ist – zum Glück unterstützt ihn sein Sohn Charlie. (Vox: 16. Dezember, 20.15 Uhr; diverse Streamingdienste)

10. Die Muppets-Weihnachtsgeschichte (1992)

Jim Henson, der Erfinder der bunten Puppentruppe, war 1990 gestorben – und sein Sohn Brian inszenierte zum Gedenken diese Charles-Dickens-Adaption mit den Muppets. Der englische Charakterdarsteller Michael Caine spielt hier den hartherzigen Ebenezer Scrooge; Kermit, Fozzie Bär, Miss Piggy, Sam der Adler sowie die alten Grantler Waldorf und Statler fungieren als ihn läuternde Geister. (diverse Streamingdienste)