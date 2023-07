1 Hans Zimmer in der Rooftop Bar 260 Grad in Berlin mit Blick auf die Spree Foto: dpa/Britta Pedersen

In der Nacht auf Montag wurde Hans Zimmer mit einem Oscar für die „Dune“-Filmmusik ausgezeichnet. Er blieb der Gala in Los Angeles fern. Warum, hatte er uns vor einigen Tagen bereits bei einem Treffen in Berlin verraten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hans Zimmer verspätet sich. Nicht etwa, weil er es sich als der Superstar unter den Filmmusikkomponisten leisten darf, unpünktlich zu sein, sondern weil er Perfektionist ist. Mehr oder weniger gewaltsam musste man ihn von den Proben nebenan in der Verti Music Hall wegzerren. Hier verpasst er der Show, die an diesem Freitag in Hamburg Premiere feiert und die ihn am Sonntag nach Stuttgart führt, den letzten Schliff: Und auch, dass er in der Rooftop Bar 260 Grad, die eingezwängt zwischen Spree und Mercedes-Benz-Arena auf Berlin hinabblickt, nur zögerlich den „Smile!“-Rufen der Fotografen Folge leistet, hat nichts mit Starallüren zu tun: „In Zeiten wie diesen gibt es leider nicht viel zu lachen“, sagt er.