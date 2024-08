Filmkomödie von Marc-Uwe Kling: „Die Känguru-Verschwörung“ – jetzt im TV

1 Dimitrij Schaad als Marc-Uwe und sein Beuteltier-Begleiter Foto: Verleih

Beste Sommer-Unterhaltung: Sat 1 bietet ein Wiedersehen mit Marc-Uwe Klings Kult-Känguru: „Die Känguru-Verschwörung“, eine Art Best-of des Känguru-Universums.











Link kopiert



Alt und Jung, Schwarz und Weiß, Draufgänger und Drückeberger: In der Literatur- und Filmgeschichte wimmelt es nur so von ungleichen Gespannen, die sich allen Unterschieden zum Trotz zusammenraufen und fortan als Freundfeinde gemeinsam durch Dick und Dünn gehen. Mit seinem umgehend zum Kultgeschöpf avancierten Känguru hat Marc-Uwe Kling 2008 allerdings den wohl ungewöhnlichsten Begleiter erschaffen, seit die Amerikanerin Mary Chase in ihrem Theaterstück „Mein Freund Harvey“ (1944) einem schrulligen Herrn einen nur für ihn sichtbaren zwei Meter großen Hasen an die Seite gesellte. Ein kommunistisches Beuteltier und ein mittelloser Kleinkünstler: Skurriler könnte ein Duo kaum ausfallen. Kein Wunder, dass Klings „Känguru-Chroniken“ ein Knüller wurden.