Filmkarriere im Fokus: Ariana Grande legt Tour-Pause auf unbestimmte Zeit ein

Ausverkaufte Shows, ein erfolgreiches Album und eine Oscar-Nominierung: Ariana Grande erlebt gerade den Höhepunkt ihrer Karriere. Umso überraschender ist ihre neue Ankündigung, die viele Fans enttäuschen dürfte - ihre kommende Tour wird für lange Zeit die letzte sein.

Die Sängerin Ariana Grande (32) plant nach ihrer Tournee 2026 eine Pause auf unbestimmte Zeit. Das verriet sie jetzt im Podcast "Good Hang" mit Schauspielerin Amy Poehler (54). "Ich freue mich sehr auf diese kleine Tour, aber ich glaube, so etwas wird für sehr, sehr, sehr lange Zeit nicht mehr passieren", erklärte die Grammy-Gewinnerin. Die anstehenden Konzerte seien "ein letztes Hurra - für jetzt".

Dabei stieß ihre Rückkehr auf die Bühne nach sechs Jahren auf eine überwältigende Resonanz. Die Tickets für die kommende "Eternal Sunshine"-Tour waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Am 6. Juni 2026 startet die Tournee mit insgesamt 41 Shows. Nach Deutschland kommt Grande allerdings nicht.

Popkarriere hat ihr Leben "übernommen"

Im Gespräch mit Poehler wurde Grande auch ungewöhnlich persönlich. Sie räumte ein, dass ihr Leben stark von ihrer Karriere geprägt wurde. "Als ich in all das eintauchte, übernahm meine Popkarriere mein Leben auf eine bestimmte Weise", so die Sängerin. Jetzt wolle sie anderen Leidenschaften endlich mehr Priorität einräumen. "Ich glaube, die letzten zehn oder 15 Jahre werden sich stark von den kommenden unterscheiden", kündigte sie an. Die Oscar-Nominierte betonte, sie habe gelernt, ihren echten Impulsen zu folgen und sich auf das zu konzentrieren, was sich "im Moment richtig anfühlt".

Tatsächlich rückte die Musik bei der einstigen Nickelodeon-Darstellerin zuletzt in den Hintergrund. Stattdessen konzentriert sich Grande verstärkt auf die Schauspielerei. In "Meine Braut, ihr Vater und ich 4" wird sie schon bald an der Seite von Ben Stiller (59) und Robert De Niro (82) zu sehen sein. "Ich habe das Drehbuch gelesen und mich sofort verliebt. Es ist witzig, ich liebe den Cast und freue mich riesig", schwärmte sie im Podcast. Zudem kehrt sie in der 13. Staffel von "American Horror Story" in das mehrfach ausgezeichnete Universum von Regisseur Ryan Murphy (60) zurück.

"Wicked"-Erfolg als Wendepunkt

Mit ihrer Hauptrolle als Glinda in der Musical-Verfilmung "Wicked" erreichte Grande 2024 einen neuen Karrierehöhepunkt. Die Rolle brachte ihr nicht nur extrem viel Lob ein, sondern zog auch eine Oscar-Nominierung nach sich. Der zweite Teil des Films kommt diese Woche in die Kinos. "Ich habe so viel Zeit damit verbracht, nur Popmusik zu machen - aber ich bin als Mädchen aufgewachsen, das Musicals und Comedy liebte", erklärte die Künstlerin. Über ihre bevorstehenden Konzerte sagte Grande: "Ich werde alles geben und es wird wunderschön werden und ich bin so dankbar." Die Tour 2026 markiert ihre Rückkehr nach ihrer "Sweetener"-Welttournee im Jahr 2019.