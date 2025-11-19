Filmkarriere im Fokus: Ariana Grande legt Tour-Pause auf unbestimmte Zeit ein

Ausverkaufte Shows, ein erfolgreiches Album und eine Oscar-Nominierung: Ariana Grande erlebt gerade den Höhepunkt ihrer Karriere. Umso überraschender ist ihre neue Ankündigung, die viele Fans enttäuschen dürfte - ihre kommende Tour wird für lange Zeit die letzte sein.
Die Sängerin Ariana Grande (32) plant nach ihrer Tournee 2026 eine Pause auf unbestimmte Zeit. Das verriet sie jetzt im Podcast "Good Hang" mit Schauspielerin Amy Poehler (54). "Ich freue mich sehr auf diese kleine Tour, aber ich glaube, so etwas wird für sehr, sehr, sehr lange Zeit nicht mehr passieren", erklärte die Grammy-Gewinnerin. Die anstehenden Konzerte seien "ein letztes Hurra - für jetzt".