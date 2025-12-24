Filmgeschichte & TV-Tradition: Romy Schneiders Filmklassiker Sissi ist jetzt 70

Eine sehr schwere Perücke, Dreharbeiten am falschen See und skurrile Nebenfiguren: Die «Sissi»-Trilogie wurde ein Klassiker des deutschsprachigen Films und pappte an Romy Schneider «wie Grießbrei».
Wien - Für die einen sind sie nur schrecklich süße Schmonzetten, für die anderen der perfekte romantische Kitsch. Die Rede ist von den legendären "Sissi"-Filmen mit Romy Schneider in der Titelrolle und Karlheinz Böhm als Franz Joseph. Es geht um die Kostümfilme "Sissi" (1955), "Sissi – Die junge Kaiserin" (1956) und "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin" (1957), die sich um das frühe Leben der österreichischen Kaiserin Elisabeth drehen.