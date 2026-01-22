Filmförderung Baden-Württemberg: Was kommt nach „Cranko“? Bis zu einer Million Euro mehr für das FilmLänd

Vorbote neuer Lust an der Koalition von Grünen und CDU? Mehr Geld soll die Filmproduktion im Land für weitere Hits wie „Cranko“ ankurbeln. Wir haben die Infos.
Dieser Beschluss im Finanzausschuss des Landtags am Donnerstag, 22. Januar, hat es doppelt in sich: Während Grüne und CDU in den vergangenen Tagen gegenseitig die Wahlkampfmesser geschärft haben, zeigt sich die Regierungskoalition in Sachen Filmförderung putzmunter – die für den Einsatz der Filmfördermittel des Landes verantwortliche Medien und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) kann von sofort an Rückflüsse, etwa aus Darlehensrückzahlungen oder aus nicht umgesetzten Projekten, direkt wieder in neue Fördermaßnahmen einbringen. Zu den Erfolgen der MFG-Filmförderung zählt etwa Joachim A. Langs Kinoerfolg „Cranko“ über John Cranko, Gründer des Stuttgarter Balletts.