Filmförderung Baden-Württemberg: Arne Braun, was bringt ein Gründerzentrum für den Filmstandort?

Wie kann sich das „FilmLänd“ Baden-Württemberg noch besser positionieren? Mit einem „Gründerzentrum“, ist Kulturstaatssekretär Arne Braun überzeugt.
Wer je geglaubt hatte, Film und Filmförderung habe nichts mit Politik zu tun, sieht sich aktuell einer ganzen Reihe von Erschütterungen ausgesetzt. Nicht nur US-Präsident Donald Trump hat Filmförderung über angedrohte Strafzölle für nicht in den USA produzierte Filme zum Kampfgebiet erklärt. Die Ankündigung kommt pünktlich zu jüngsten deutschen Initiativen auf Bundes- und Länderebene, die Filmproduktion nach oben zu schrauben. In Baden-Württemberg, das seine Ambitionen unter dem Begriff „FilmLänd“ bündelt, soll hierbei unter anderem ein Gründerzentrum helfen. Was das ist? Wir haben nachgefragt – bei Arne Braun (Grüne), Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.