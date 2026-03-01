Am Donnerstag hatte es eine Sondersitzung zur Berlinale gegeben, für die kommende Woche ist die nächste anberaumt. Das sagt der Kulturstaatsminister zu Tuttles Zukunft als Intendantin.
Berlin - Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle hat nach Darstellung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer von sich aus ihre Zukunft bei der Berlinale infrage gestellt. "Sie sagte mir und auch meinem Amtschef am Dienstag, sie könne in dieser vergifteten Atmosphäre und ihren politischen Spannungen die Berlinale kaum weiterführen", sagte Weimer der "Rheinischen Post" (Montag). Sie hätten offen über die schwierige Situation gesprochen.