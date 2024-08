Superstar Angelina Jolie (49) verkörpert im Biopic "Maria" von Pablo Larraín (48) Opernsängerin Maria Callas (1923-1977). Seine Premiere feiert der Film im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig (28. August bis 7. September) am heutigen Donnerstag (29.8.). Außerdem nimmt der Streifen am Wettbewerb um den Goldenen Löwen teil.

Bei ihrem ersten Promo-Auftritt erschien die US-Schauspielerin am Donnerstagmittag in einem semi-transparenten braunen Chiffonkleid am Lido. Formgebend war eine komplexe Kreuznaht in Form eines Diamanten im vorderen Bereich der armfreien und bodenlangen Robe. Dazu kombinierte Jolie farblich passende Schuhe und eine Sonnenbrille, als sie im Hotel Excelsior aus ihrem Boot stieg und den Fans zuwinkte. Ihre langen, im Balayage-Stil gefärbten Haare waren zum lockeren Seitenscheitel frisiert. Beim Make-up betonte sie dezent die Augenpartie.

Neben Jolie sind die italienische Schauspielerin Valeria Golino (58) als die 1917 geborene Callas-Schwester Yakinthi zu sehen und der türkische Schauspieler Haluk Bilginer (70) als griechisch-argentinischer Reeder und Callas-Geliebter Aristoteles Onassis (1906-1975).

Begegnung mit Ex Brad Pitt möglich?

Nicht weniger prominent als im Wettbewerb geht es außerhalb des Wettbewerbs zu. Etwa wird hier mit der Krimikomödie "Wolfs" der erste gemeinsame Film der Superstars George Clooney (63) und Brad Pitt (60) seit der Agenten-Komödie "Burn After Reading" aus dem Jahr 2008 gezeigt. "Spider-Man"-Regisseur Jon Watts (43) führte Regie.

Ob es in der italienischen Lagunenstadt zu einer Begegnung zwischen dem einstigen Traumpaar "Brangelina" kommen kann, ist eine der Fragen, die sich Fans der beiden Schauspielstars natürlich stellen. Der Direktor und künstlerische Leiter der Filmfestspiele, Alberto Barbera (70) hat diese Frage im Interview mit "Vanity Fair" beantwortet:

"Angelina kommt am ersten Tag, am Donnerstag, dem 29., und reist gleich danach mit Pablo Larraín nach Telluride [Herbstfilmfestival in Colorado, Red.]. Brad wird erst am Samstag in Venedig ankommen. Es ist unmöglich, dass sie sich am Lido über den Weg laufen können", gab er Entwarnung.

Jolie und Pitt lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" im Jahr 2005 kennen und lieben. Nach der Verlobung im Jahr 2012 heiratete das Paar 2014 in Frankreich. Im September 2016 reichte Angelina Jolie die Scheidung ein. Bis heute gibt es Rechtsstreitigkeiten.