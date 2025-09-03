Filmfestspiele: Von Brad Pitt produzierter Gaza-Film erregt Aufmerksamkeit

Ein Wettbewerbsfilm über ein getötetes palästinensisches Mädchen und die Premiere des jüdischen Filmemachers Julian Schnabel - wohl ohne Gal Gadot - politisieren das Filmfest Venedig.
Venedig - Ein von Brad Pitt und Joaquin Phoenix mitproduziertes Dokudrama über ein getötetes palästinensisches Mädchen im Gazastreifen hat beim Filmfest Venedig Aufsehen erregt. Der Film "The Voice of Hind Rajab" der tunesischen Regisseurin Kaouther Ben Hania ist Teil des Wettbewerbs und sollte am Mittwoch Premiere feiern.