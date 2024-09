Goldener Löwe für "The Room Next Door" von Pedro Almodóvar

1 Pedro Almodóvar hat für seinen ersten englischsprachigen Spielfilm mit Tilda Swinton und Julianne Moore zusammengearbeitet. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Tilda Swinton und Julianne Moore spielen die Hauptrollen in «The Room Next Door». Das Drama von Pedro Almodóvar erzählt von zwei Freundinnen, die sich mit dem Sterben auseinandersetzen.











Link kopiert



Venedig - Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Film "The Room Next Door" des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar. Das gab die Jury bekannt.