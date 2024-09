Hollywood-Star Nicole Kidman hat den Preis als beste Schauspielerin in Venedig gewonnen. Doch an der Gala nimmt sie anders als geplant nicht teil - weil kurz vorher ihre Mutter gestorben ist.

Wegen des Todes ihrer Mutter hat Schauspielerin Nicole Kidman nicht an der Preisverleihung der Filmfestspiele Venedig teilgenommen. Dort gewann die 57-Jährige den Preis als beste Schauspielerin.

In ihrem Namen las die Regisseurin Halina Reijn eine Mitteilung vor: „Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine schöne, tapfere Mutter Janelle Ann gestorben ist. Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich geführt und sie hat mich gemacht. Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihren Namen durch Halina an euch alle weitergeben darf.“ Ihr Herz sei gebrochen, teilte Kidman mit.

Lesen Sie auch

Der Regisseur Brady Corbet, der den Silbernen Löwen für die beste Regie gewann, sprach Kidman auf der Bühne sein Beileid aus.