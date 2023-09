Auch in diesem Jahr rollt Venedig wieder seinen roten Teppich für die Filmfestspiele aus. Vom 30. August bis zum 09. September tummeln sich die Stars und Sternchen in der italienischen Lagunenstadt.

Doch vieles ist dieses Mal anders: Die Drehbuchautoren Hollywoods streiken für eine bessere Bezahlung und zahlreiche Schauspieler und Schauspielerinnen zeigen sich solidarisch. Dementsprechend sind viele große Stars den Festspielen in diesem Jahr ferngeblieben. Zudem werden einige Filme, die eigentlich in Venedig Premiere feiern sollten, nun doch nicht gezeigt.

Trotzdem wimmelt es auf den roten Teppichen in Venedig auch in diesem Jahr nur so vor eleganten Abendroben, Smokings und jeder Menge Starglamour. Hier ist eine Auswahl der beeindruckendsten Looks.