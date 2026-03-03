Filmfestspiele: Tuttle will bei Berlinale bleiben - ist der Streit vorbei?

Die US-Amerikanerin Tricia Tuttle leitet das renommierte Filmfestival seit 2024. Nach Vorwürfen und Kontroversen legt sie sich fest: Sie will weitermachen. Aber längst nicht alle Fragen sind geklärt.
Berlin - Das kam nach dem Hin und Her der vergangenen Tage überraschend: Tricia Tuttle will Berlinale-Chefin bleiben. "Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen", sagte die 55-jährige US-Amerikanerin der Deutschen Presse-Agentur.