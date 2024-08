Filmfestspiele in Venedig: Nicole Kidman versprüht Glamour im schwarzen Midikleid

1 Nicole Kidman bei der Ankunft am Lido in Venedig. Foto: imago/ Maria Laura Antonelli/Avalon

Nicole Kidman ist mit ihrem neuen Film "Babygirl" bei den Filmfestspielen in Venedig vertreten. Bei ihrer Ankunft am Lido macht die Schauspielerin eine glamouröse Figur ganz in Schwarz.











Nachdem der Hollywood-Glamour bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig vergangenes Jahr aufgrund des Schauspielerstreiks etwas kürzer kam als sonst, geben sich dieses Jahr wieder die Topstars die Klinke in die Hand. Schauspielerin Nicole Kidman (57) ist mit dem Erotikdrama "Babygirl" dabei, den sie kürzlich als den "freizügigsten" Film ihrer Karriere beschrieb. Bei ihrer Ankunft am Lido am Freitagnachmittag (30. August) sorgte sie in einem schwarzen Midikleid von Bottega Veneta für Glamour.