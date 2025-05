Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes haben begonnen und die Eröffnungsfeier wartet direkt mit der A-Liga der Hollywood-Schauspieler auf. Leonardo DiCaprio (50) überreichte Kollege Robert De Niro (81) am Dienstagabend die Ehrenpalme für dessen Lebenswerk.

Der Oscarpreisträger dank "Wie ein wilder Stier" und "Der Pate - Teil II" ist ein echter Cannes-Veteran und führte 2011 sogar den Vorsitz der Jury, als die Goldene Palme an Terrence Malicks "The Tree of Life" ging. Heute bekam De Niro den Ehrenpreis von einem alten Bekannten überreicht.

Leonardo DiCaprio und Robert De Niro spielten zum ersten Mal 1993 in dem Film "This Boy's Life" zusammen. Für "Killers of the Flower Moon" kamen die Musen von Ausnahme-Regisseur Martin Scorsese (82) wieder zusammen. Der Film wurde 2023 in Cannes präsentiert. Als bekannt gegeben wurde, dass De Niro den Preis für sein Lebenswerk erhält, sagte er laut Branchendienst "Variety" in einer Erklärung: "Ich habe so tiefe Gefühle für das Festival von Cannes... Gerade jetzt, wo es so viel in der Welt gibt, das uns auseinanderreißt, bringt Cannes uns zusammen - Geschichtenerzähler, Filmemacher, Fans und Freunde. Es ist, als käme man nach Hause." Große Worte, große Wirkung.

Das Festivalkomitee erklärte ihre Wahl wie folgt: "Es gibt Gesichter, die für die siebte Kunst stehen, und Dialogzeilen, die unauslöschliche Spuren in der Cinephilie hinterlassen. Mit seinem verinnerlichten Stil, der sich in einem sanften Lächeln oder einem strengen Blick äußert, ist Robert De Niro zu einer Filmlegende geworden."

Die ersten Filme des Filmfestes

Nach der Verleihung wird die musikalische Komödie "Leave One Day" (Originaltitel: "Partir un jour") von Amélie Bonnin mit Juliette Armanet und Bastien Bouillon gezeigt. Im Anschluss ist DiCaprio in Paul Thomas Andersons "One Battle After Another" zu sehen. Letzterer startet ab 25. September in Deutschland in den Kinos.