Trotz ihrer erfolgreichen Karriere abseits des Laufstegs hat Stefanie Giesinger ihre Liebe zur Mode nie verloren. Bei den Filmfestspielen von Cannes steht die ehemalige "GNTM"-Siegerin jetzt wieder als Model im Rampenlicht.
Influencerin, Unternehmerin und Podcasterin: Stefanie Giesinger (29) hat sich längst weit über das Modelbusiness hinaus ein erfolgreiches zweites Standbein aufgebaut. Ihrer Leidenschaft für Mode ist die ehemalige "GNTM"-Gewinnerin dennoch treu geblieben - wie sie nun bei ihrem jüngsten Auftritt im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes zeigte.