Trotz ihrer erfolgreichen Karriere abseits des Laufstegs hat Stefanie Giesinger ihre Liebe zur Mode nie verloren. Bei den Filmfestspielen von Cannes steht die ehemalige "GNTM"-Siegerin jetzt wieder als Model im Rampenlicht.

Influencerin, Unternehmerin und Podcasterin: Stefanie Giesinger (29) hat sich längst weit über das Modelbusiness hinaus ein erfolgreiches zweites Standbein aufgebaut. Ihrer Leidenschaft für Mode ist die ehemalige "GNTM"-Gewinnerin dennoch treu geblieben - wie sie nun bei ihrem jüngsten Auftritt im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes zeigte.

Giesinger lief bei der ersten "House of Magnum"-Fashionshow, bei der vor allem Nachwuchsdesigner im Fokus standen. "Ich finde es spannend, wenn Kleidung etwas über Haltung, Stimmung oder Identität erzählt und nicht nur gut aussieht", schwärmt die 29-Jährige über die präsentierten Designs, die alle von Eissorten inspiriert waren. Auch vom Filmfestival selbst zeigt sich Giesinger begeistert. Mit ihrem jüngsten Auftritt an der Croisette feierte sie zugleich ein kleines persönliches Jubiläum und ein ganz besonderes Wiedersehen mit Heidi Klum (52).

Sie waren schon mehrmals bei den Filmfestspielen in Cannes. Können Sie sich noch an Ihr allererstes Mal erinnern?

Stefanie Giesinger: Total, das Lustige ist: Mein erstes Mal in Cannes war genau vor zehn Jahren, ebenfalls mit Magnum. Deshalb fühlt sich dieses Jahr ein bisschen wie ein Jubiläum an. Ich erinnere mich noch, wie überwältigt ich damals war.

Wie unterscheidet sich das Filmfestival von Cannes von den vielen anderen roten Teppichen?

Giesinger: Cannes fühlt sich immer ein bisschen größer an als nur ein klassischer roter Teppich. Dort treffen so viele verschiedene Welten aufeinander: Film, Mode, Kunst und Menschen aus der ganzen Welt. Genau das macht die besondere Atmosphäre aus. Man merkt, dass dort Geschichte passiert und gleichzeitig neue Geschichten anfangen.

In diesem Jahr sind Sie nicht nur Gast, sondern laufen auch auf einer Fashionshow. Haben Sie den Laufsteg vermisst?

Giesinger: Ja, schon. Ich durfte während der letzten Paris Fashion Week auch wieder zwei Shows laufen und habe gemerkt, wie viel Spaß mir das inzwischen wieder macht. Früher war damit für mich viel Druck verbunden. Heute erlebe ich das bewusster und mit mehr Ruhe als noch vor ein paar Jahren.

Aktuell konzentrieren Sie sich verstärkt auf ihre Rollen als Influencerin, Unternehmerin und Podcasterin - wie viel Model steckt heute noch in Ihnen?

Giesinger: Sehr viel. Modeln war mein Einstieg in diese Branche und hat meinen Blick auf Ästhetik, Kommunikation und Präsenz maßgeblich geprägt. Ich glaube, das bleibt immer ein Teil von mir, auch wenn ich heute viel mehr Rollen gleichzeitig einnehme.

Hat sich Ihr Verhältnis zu Mode verändert, seit Sie beruflich breiter aufgestellt sind?

Giesinger: Ja, auf jeden Fall. Früher habe ich Mode vor allem über Trends oder Ästhetik wahrgenommen. Heute interessiert mich die Persönlichkeit dahinter viel mehr. Ich finde es spannend, wenn Kleidung etwas über Haltung, Stimmung oder Identität erzählt und nicht nur gut aussieht.

Welche Fashion-Trends lieben Sie aktuell - und gibt es Trends, mit denen Sie gar nichts anfangen können?

Giesinger: Ich mag gerade, dass Mode wieder mehr Spaß machen darf und weniger nach Regeln funktioniert. Mich interessieren Menschen, die ihren eigenen Stil haben und nicht nur Trends kopieren. Mit allem, was zu stark nach "perfekt für Social Media" aussieht, kann ich dagegen wenig anfangen.

Bei der Fashionshow von Magnum stehen auch Nachwuchsdesigner im Fokus. Was macht junge Designerinnen und Designer für Sie spannend?

Giesinger: Dass sie oft noch mutiger denken. Viele junge Designerinnen und Designer bringen wieder echte Haltung, Emotion oder auch politische und gesellschaftliche Themen in Mode ein. Dadurch entstehen meistens die spannendsten Arbeiten.

Wie wichtig ist es Ihnen, jungen Talenten in der Modebranche Sichtbarkeit zu geben?

Giesinger: Sehr wichtig. Gerade am Anfang kann eine einzige Chance viel verändern. Ich finde, kreative Branchen brauchen neue Perspektiven und Menschen, die Dinge anders machen.

Auch Henry Samuel ist bei der Show als Model dabei. Hätten Sie gedacht, dass Sie sich einmal mit Heidi Klums Sohn den Laufsteg teilen würden?

Giesinger: Definitiv nicht. Ich kenne Henry tatsächlich schon sehr lange durch "GNTM". Damals war er noch total jung. Umso schöner finde ich es jetzt zu sehen, wie er seinen eigenen Weg geht und seinen Platz in der Branche findet. Ich glaube, das ist eine sehr besondere und aufregende Zeit für ihn und ich freue mich total, das mitzuerleben.

Auch Heidi wird vor Ort sein. Was schätzen Sie an Ihrer einstigen Entdeckerin am meisten?

Giesinger: Ihre Energie und ihre positive Art. Heidi schafft es seit vielen Jahren, international erfolgreich zu sein und sich dabei trotzdem immer eine sehr klare Persönlichkeit zu bewahren. Ich glaube, genau das macht sie für so viele Menschen inspirierend.

Wie sehr freuen Sie sich auf das Wiedersehen mit ihr?

Giesinger: Sehr. Nach so vielen Jahren verbindet einen natürlich eine gemeinsame Geschichte. Deshalb fühlt sich so ein Wiedersehen immer besonders an.⁠