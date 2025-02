Der Spielfilm „Drømmer“ (deutscher Titel: „Oslo Stories: Träume“) des norwegischen Regisseurs Dag Johan Haugerud hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Das gaben die Filmfestspiele in Berlin bekannt. Die Coming-of-Age-Geschichte erzählt von einer jungen Frau, die sich in ihre Lehrerin verliebt.

Die Gefühle der 17-jährigen Johanne (Ella Øverbye) werden nicht erwidert. Angeregt von ihrer Mutter und Großmutter verarbeitet sie ihre Fantasien und ihren Liebeskummer zu einem Roman. „Drømmer“ (internationaler Titel: „Dreams“) ist der dritte Teil einer Trilogie von Haugerud, in der es um Liebe und Sexualität geht.

Politische Dankesrede

Der Rumäne Radu Jude, der 2021 den Goldenen Bären gewonnen hatte, bekam einen Silbernen Bären für das Drehbuch zu „Kontinental ‚25“. Jude wurde in seiner Dankesrede politisch. Er hoffe, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag „seine Arbeit machen wird gegen all diese mordenden Bastarde“, sagte er. Er führte nicht aus, worauf er sich genau bezieht. Aus dem Publikum gab es zu seiner Aussage viel Beifall und Jubel.

„Und weil morgen auch noch die Wahlen hier in Deutschland sind, hoffe ich einfach mal, dass das nächste Festival nächstes Jahr nicht mit dem „Triumph des Willens“ von Leni Riefenstahl eröffnet wird.“ Dabei handelt es sich um einen 1935 uraufgeführten NS-Propagandafilm.

Viele rieten von Geschichte ab

Bester Dokumentarfilm wurde „Holding Liat“ von Brandon Kramer, der von der ehemaligen Hamas-Geisel Liat Beinin Atzili und ihrer Familie erzählt. Kramer sagte auf der Bühne, das Team habe ein „seltenes Fenster“ in die Seele einer Familie bekommen, die mit ihren Konflikten zu kämpfen hatte. Die Familie habe an ihren Geliebten festhalten wollen und gleichzeitig nach einer friedlichen Zukunft für Israelis und Palästinenser gesucht.

Viele hätten davon abgeraten, eine solche Geschichte zu erzählen, weil sie nicht in eine einfache Kategorie passe, führte der Regisseur aus. Doch genau dies sei der Grund, warum sie erzählt werden müsse. „Die Nuancen einer Familie zu erzählen, die die unterschiedlichen Positionen verhandeln muss - ihre Trauer und ihre Empathie für andere -, fühlte sich universell an und dringlicher denn je“, sagte Kramer.

2024 wurde „No Other Land“ eines palästinensisch-israelischen Teams zum besten Dokumentarfilm gekürt. Er dreht sich um die Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern in den Dörfern von Masafer Jatta südlich von Hebron im Westjordanland.

Die Rede der Preisträger löste vergangenes Jahr einen Eklat aus. Der israelische Filmemacher Yuval Abraham, der zusammen mit dem Palästinenser Basel Adra für „No Other Land“ ausgezeichnet wurde, sprach auf der Bühne von einer „Situation der Apartheid“, im Saal gab es Applaus.

Den Filmemachern wurde nachträglich eine einseitige Positionierung im Nahost-Konflikt und teils auch Antisemitismus vorgeworfen, weil sie das terroristische Massaker der islamistischen Hamas an Israelis vom 7. Oktober 2023 unerwähnt ließen.

Es bleibt politisch

Politisch wurde es auch bei Meryam Joobeur, Jury-Mitglied der neuen Sektion Perspectives. Dort gewann „The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)“ von Regisseur Ernesto Martínez Bucio. In dem Film geht es um Kindheit.

Meryam Joobeur sagte: „In jüngster Zeit und in der Gegenwart haben wir miterlebt, wie Männer und Frauen durch die Linse eines Scharfschützengewehrs blickten, auf den Kopf und das Herz eines Kindes zielten und abdrückten. Wir haben die Vernichtung Tausender Kinder gesehen, die von politischen und journalistischen Kräften als reine Kollateralschäden abgetan wurden.“

Rose Byrne bekam den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Foto: dpa/Soeren Stache

Joobeur blieb allgemein in ihrer Aussage, erwähnte keinen konkreten Konflikt oder Krieg wie etwa in Gaza, sagte aber: „Wir haben gesehen, wie lächelnde gewählte Amtsträger für Bombenabwürfe auf Schulen und Krankenhäusern unterschrieben haben, als ob sie Geburtstagskarten oder Dankesbriefe unterzeichnet hätten.“

Den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle nahm die Australierin Rose Byrne für „If I Had Legs I’d Kick You“ entgegen. Der Ire Andrew Scott („Sherlock“) wurde für seine Nebenrolle im Kammerspiel „Blue Moon“ geehrt. Er bedankte sich per Videobotschaft.

Beste Regie geht an Huo Meng

Der Große Preis der Jury ging an den poetischen Spielfilm „O último azul“ („The Blue Trail“) des brasilianischen Regisseurs Gabriel Mascaro. Den Preis der Jury erhielt die elegische Familiensaga „El mensaje“ („The Message“) des argentinischen Regisseurs Iván Fund. Die Auszeichnung für die beste Regie bekam der chinesische Filmemacher Huo Meng für sein Gesellschaftspanorama „Sheng xi zhi di“ („Living the Land“).

Für eine herausragende künstlerische Leistung wurde das kreative Ensemble von „La Tour de Glace“ („The Ice Tower“) geehrt. Im vorigen Jahr hatte die Raubkunst-Doku „Dahomey“ von Mati Diop den Goldenen Bären gewonnen.