Mit «Das Lehrerzimmer» war er für den Oscar nominiert - sein neuer Film läuft im Berlinale-Wettbewerb. Ilker Çatak warnt nun vor einer bedrohten Meinungsfreiheit auch in Deutschland.
Berlin - Der Regisseur Ilker Çatak zeigt sich mit Blick auf die Meinungsfreiheit in Deutschland beunruhigt. "Es gibt bestimmte Themen, da können Sie gar nicht so schnell schauen, wie sie weg vom Fenster sind. Es gibt eine Engführung des Meinungskorridors", sagte der deutsche Filmemacher im Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).