Filmfestspiele: Große Cannes-Momente für deutsche Stars und Geschichte

Sandra Hüller wird als Erika Mann gelobt, Volker Schlöndorff erinnert sich an seinen «Ritterschlag». In Cannes glänzen dieses Mal viele deutsche Namen. Mehrere Filme erzählen von deutscher Geschichte.
Cannes - Stars wie Kristen Stewart, Adam Driver und Woody Harrelson präsentieren in Cannes ihre neuen Filme. Doch neben internationalen Größen sind in diesem Jahr bei dem glamourösen Filmfest auch viele deutsche Namen präsent. Allen voran Sandra Hüller, die in "Vaterland" als Erika Mann mit ihrem Vater Thomas Mann durch das zerstörte Nachkriegsdeutschland reist - und dafür gefeiert wird.