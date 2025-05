Iris Berben im Interview Schauspielerin über Gleichberechtigung: "Ein Aufatmen ist nicht in Sicht"

Wie steht es um die Gleichberechtigung in der Filmwelt? "Es ist Bewegung spürbar, aber ein Aufatmen ist noch nicht in Sicht", meint Iris Berben zum Lights On Women Worth Award in Cannes. Welche Kolleginnen sie besonders inspirieren, verrät sie auch.