Filmfestspiele: Cannes: Deutsche Regisseurin im Hauptwettbewerb

1 Festivaldirektor Thierry Frémaux bei der Pressekonferenz, auf der das Programm der 78. Internationalen Filmfestspiele von Cannes bekanntgegeben wird. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Mascha Schilinski konkurriert mit «Sound of Falling» um die Goldene Palme. Fatih Akin und Kirill Serebrennikow feiern in Nebenreihen Weltpremiere. Was ist in Cannes noch zu erwarten?











Paris - Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat es mit "Sound of Falling" in den renommierten Hauptwettbewerb des Filmfestivals von Cannes im Mai geschafft. Das gab Festivaldirektor Thierry Frémaux am Donnerstag in Paris bekannt. Schilinski steht damit neben internationalen Schwergewichten wie Wes Anderson, den Brüdern Dardenne, Jafar Panahi und Julia Ducournau im Rennen um die Goldene Palme.