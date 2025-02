„Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben Doppelt so viel GNTM, geballte Langeweile

In der Jubiläumsstaffel von „Germany’s Next Topmodel“ können die Fans zwei Folgen pro Woche schauen und in einem Spin Off einen Blick hinter die Kulissen werfen. Tatsächlich ziehen sich die ersten Folgen jedoch wie Kaugummi.