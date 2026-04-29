Die Folgen der Epstein-Enthüllungen reißen nicht ab: Das norwegische Jugendfilmfestival Amandus trennt sich von Kronprinzessin Mette-Marit als Schirmherrin. Der Vorstand stimmte nach monatelanger Prüfung ab - und entschied sich gegen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.
Für Kronprinzessin Mette-Marit (52) reißen die Konsequenzen aus der Epstein-Affäre nicht ab. Wie die norwegische Tageszeitung "Verdens Gang" am Dienstag berichtet, beendet das Amandusfestival seine langjährige Schirmherrschaft mit der norwegischen Thronfolger-Gattin. Es ist der jüngste in einer Reihe von Brüchen, die die Kronprinzessin in den vergangenen Monaten hinnehmen musste.