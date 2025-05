1 Ein Schnappschuss für die Erinnerung: Tom Cruise posiert mit seinen "Mission: Impossible"-Kollegen. Foto: ddp

Auch Stars wollen ihre großen Momente festhalten: Tom Cruise und seine "Mission: Impossible"-Kollegen schossen bei der Weltpremiere in Cannes ein amüsantes Gruppenselfie.











Link kopiert



Bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" während der Filmfestspiele in Cannes setzte Tom Cruise (62) nicht nur filmisch ein Highlight: Gemeinsam mit seinen Co-Stars versammelte sich der Hollywoodstar am Mittwochabend auf den berühmten roten Stufen der Croisette zu einem riesigen Gruppenselfie.