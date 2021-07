14 Jodie Foster, Jessica Chastain, Carla Bruni-Sarkozy (von links) – die Promidichte war hoch am Eröffnungsabend von Cannes. Foto: Imago/Starface/PanoramiC

Jodie Foster, Jessica Chastain, Carla Bruni, Helen Mirren – die Promidichte war richtig hoch am Eröffnungsabend von Cannes. Und die Stars hatten nach langer Abstinenz richtig Lust aufs Sehen und Gesehenwerden.

Cannes - Es war eine Stimmung wie auf einem Klassentreffen: Alle freuten sich, die anderen wiederzusehen. Schließlich ist eine Eröffnungsgala wie die für die 74. Filmfestspiele von Cannes angesichts der noch nicht überstandenen Corona-Pandemie noch längst keine Selbstverständlichkeit.

Die Promidichte war hoch am Dienstagabend: In einem gelben Abendkleid lief Dame Helen Mirren über den roten Teppich, Andie MacDowell trug ihre lange, graue Lockenmähne offen und Jodie Foster begrüßte Spike Lee, den Präsidenten der Jury, der in einem pinken Anzug einen Farbakzent setzte. Ihnen allen merkte man an, dass sie sich freuen, sich wiederzusehen, sich zu zeigen und feiern zu lassen. Die internationale Filmszene traf sich an diesem Abend zum ersten Mal nach langer Zeit wieder zu einer großen Feier. Präsentiert wurde als Eröffnungsfilm „Annette“ mit Marion Cotillard und Adam Driver.

Die 58-jährige Jodie Foster, Schauspielerin, Regisseurin und zweifache Oscar-Preisträgerin, wurde in Cannes mit einer Ehrenpalme für ihr Lebenswerk geehrt.

In unserer Bildergalerie sehen Sie, wer sich sonst auf dem roten Teppich in Cannes tummelte.