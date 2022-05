10 Wie auf Wolke sieben: Cannes-Besucherin Frédérique Bel in einer zartblauen Robe aus Tüll und Federn. Foto: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

An der Croisette wird geklotzt und nicht gekleckert. Modisches Understatement ist was für Toronto oder Sundance – in Cannes darf es ruhig mehr sein. Die schönsten Kleider.















Der rote Teppich von Cannes, er pulsiert wieder – das Filmfestival an der französischen Côte d’Azur ist endgültig zurück. 2020 fiel das Festival komplett aus, 2021 wurde es in den Sommer verschoben. Jetzt ist es zurück am angestammten Platz im Kalender, im Mai, wenn die französische Mittelmeerküste am schönsten ist.

Und auch die Stars sind zurück: Am Eröffnungsabend waren die US-Schauspielerin Eva Longoria, die Oscar-Preisträgerin Julianne Moore und die César-Preisträgerin Bérénice Bejo („The Artist“) da. Deutschland war an der Croisette stark vertreten: Die Schauspielerinnen Veronica Ferres und Emilia Schüle lächelten für die Fotografen und auch die Influencerin Caro Daur fehlte nicht.

Traditionell schmeißen sich die Stars in die ganz große Abendgarderobe, wenn sie in Cannes über den roten Teppich laufen. An der Croisette wird geklotzt und nicht gekleckert. Modisches Understatement ist was für Toronto oder Sundance – in Cannes darf es ruhig die lange Schleppe, die ganz hohen Absätze oder der üppige Rock sein. Wie schöne bunte Schmetterlinge flattern die Prominenten durch die milden Mittelmeerabende. Wer kann, der Cannes.

