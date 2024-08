Filmfestival Venedig: Angelina Jolie und ihr Comeback als Maria Callas

1 Die Nebenwirkungen des Ruhms: Angelina Jolie in „Maria“ Foto: Pablo Larraín

„Maria“ über das Leben der Callas und die Doku „Riefenstahl“: Zwei weibliche Größen der Vergangenheit prägen den Aufakt des Filmfestivals in Venedig.











Für glamouröse Diven ist das Filmfestival in Venedig genau der richtige Ort, und das gilt nicht nur für den von Fotografinnen und Fotografen gesäumten roten Teppich vor dem Palazzo del Cinema. Auch auf der Leinwand gilt es am Lido weibliche Superstars zu bewundern – und das war bei Pablo Larraíns „Maria“ gleich in doppelter Hinsicht der Fall. Denn darin spielt die Oscar-Gewinnerin Angelina Jolie die Opern-Legende Maria Callas.