Der Hollywood-Star kam nach Cannes, um seine erste Regiearbeit vorzustellen. Am Ende gibt es für John Travolta überraschend die Ehrenpalme. «Das ist viel mehr als ein Oscar», sagt er bewegt.
Cannes - Mit dieser Überraschung hatte John Travolta nicht gerechnet: Der "Pulp Fiction"- und "Grease"-Star ist bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Damit habe er am wenigsten gerechnet, sagte der 72-Jährige sichtlich gerührt. "Das ist größer als ein Oscar."