Filmfestival: Stuttgarter Filmwinter geht in die 39. Runde

Unter wirtschaftlich schwierigen Bedingungen hat die Leiterin Giovanna Thiery mit dem Team vom Verein Wand 5 ein buntes Medienkunst-Programm auf die Beine gestellt. Was wird geboten?
Also bitte, „Sch...e“ sagt man nicht, man macht sie nur! Und natürlich bloß im Verborgenen. Manch kreativer Kopf hat menschliche Ausscheidungsprozesse dagegen schon zur Kunst erklärt, wie zum Beispiel Marcel Duchamp, der 1917 ein Urinal museal inszenierte. Der Filmemacher Luis Buñuel träumte in „Das Gespenst der Freiheit“ sogar von Menschen, die ihren Stuhlgang gemeinsam in aller Öffentlichkeit vollziehen, sich zum Essen aber verschämt von einander separieren.