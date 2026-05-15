Filmfestival Cannes : Standing Ovations für Sandra Hüller

Fünf Minuten stehende Ovationen im Grand Palais - Sandra Hüller hat beim Filmfestival Cannes mit "Vaterland" von Paweł Pawlikowski die Kritiker begeistert. Damit rücken auch die Oscar-Chancen bereits ins Blickfeld.
Sandra Hüller (48) hat beim Filmfestival Cannes einmal mehr bewiesen, warum sie derzeit zu den gefragtesten Schauspielerinnen Europas zählt. Für den Wettbewerbsbeitrag "Vaterland" von Regisseur Paweł Pawlikowski (68) erntete die deutsche Darstellerin am Donnerstagabend im Grand Palais eine fünfminütige stehende Ovation. Noch auf der Bühne verlor die sonst so stoisch wirkende Hüller deshalb sogar kurz ihre Fassung.