Schon seit Beginn der Berlinale wird wiederholt über Politik diskutiert. Dabei wird eines fast vergessen – die Filme im Wettbewerb. Nun wird der Goldene Bär verliehen. Welche Filme sind die Favoriten?
Berlin - Bei all den politischen Debatten auf der Berlinale kommt eines fast zu kurz: der Blick auf das, was auf der großen Leinwand passiert. Schon seit der Eröffnung vor einer Woche wird darüber diskutiert, wie politisch ein Filmfestival sein muss – oder vielmehr, wie klar sich ein Filmfestival politisch positionieren muss, zum Beispiel zum Nahostkonflikt.