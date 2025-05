Filmfestival beginnt: Juliette Binoche bis Halle Berry: Cannes-Jury posiert zum Auftakt

Die diesjährige Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes beginnt am 13. Mai. Traditionell sorgen nicht nur die Stars der Wettbewerbsfilme für Aufsehen. Auch die stargespickte Jury, die über die Vergabe der Goldenen Palme entscheidet, kann sich Jahr für Jahr sehen lassen. So auch 2025: Zur Eröffnung posierten die neun Mitglieder der Cannes-Jury auf dem roten Teppich.

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche (61) steht dabei besonders im Mittelpunkt, sie wurde für die 78. Filmfestspiele von Cannes als Jurypräsidentin auserkoren. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich wählte sie ein komplettes Outfit in zartem Zitronengelb, eine auffällig breiter Kragen der Jacquemus-Kreation sorgte für das besondere Etwas.

Auch Strong und Berry mögen es einfarbig

Zwei weitere Hollywoodstars befanden sich direkt neben ihr: Jeremy Strong (46), der zuletzt mit der Serie "Succession" von sich reden machte und bei den Oscars Anfang des Jahres für das Trump-Drama "The Apprentice" eine Nominierung als bester Nebendarsteller einheimsen konnte. Auch er setzte wie Binoche auf einen monochromen Look, in seinem Fall ein Cord-Outfit in einem hellen Kastanienbraun. Beinahe schon sein Markenzeichen: ein farblich passender Anglerhut durfte ebenfalls nicht fehlen. Strong gehört der Jury ebenso an wie Halle Berry (58), die sich für den feierlichen Anlass für ein zweiteiliges schwarzes Tweed-Kleid von Chanel entschieden hatte.

Die restlichen sechs Plätze in der diesjährigen Jury sind international besetzt. Die italienische Schauspielerin Alba Rohrwacher, der kongolesischer Regisseur Dieudo Hamadi, der südkoreanische Regisseur Hong Sang-soo, die indische Filmemacherin Payal Kapadia, der mexikanischer Regisseur Carlos Reygadas sowie die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leïla Slimani komplettieren das neunköpfige Expertenteam. Gemeinsam bewerten sie im Verlauf des Filmfests, das bis zum 24. Mai geht, die 22 Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme.