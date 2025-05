Filmfestival auf Sizilien: Catherine Deneuve erhält in Taormina Preis für ihr Lebenswerk

Catherine Deneuve (81) wird beim diesjährigen Taormina Film Festival für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das berichtet das Branchenmagazin "Deadline". Die französische Filmikone soll den Lifetime Achievement Award am 13. Juni im Teatro Antico auf Sizilien erhalten - ein passender Rahmen für eine Karriere, die das europäische Kino über Jahrzehnte hinweg geprägt hat.

Catherine Deneuve präsentiert neues Werk in Taormina

Im Rahmen der Gala präsentiert Deneuve auch ihr neuestes Werk "Spirit World", inszeniert vom singapurischen Regisseur Erik Khoo. Der Film lief bereits im Februar 2025 in Frankreich an und kommt nun am 26. Juni auch in die italienischen Kinos.

Lesen Sie auch

Catherine Deneuve begann ihre Karriere als Schauspielerin in den späten 1950er Jahren und schrieb mit Klassikern wie "Die Regenschirme von Cherbourg" (1964), "Belle de Jour" (1967), "Indochine" (1992) oder "8 Frauen" (2002) Filmgeschichte. Demnächst wird sie zudem im neuen Film von Oscarpreisträger Asghar Farhadi, "Parallel Tales", zu sehen sein.

Hochkarätige Gäste bei Filmfestival auf Sizilien

Das Taormina Filmfestival, das vom 10. bis 14. Juni in der sizilianischen Küstenstadt stattfindet, wartet in diesem Jahr mit weiteren hochkarätigen Gästen auf. Neben Deneuve werden unter anderem Martin Scorsese und Michael Douglas geehrt. Den Vorsitz der internationalen Jury übernimmt Oscargewinnerin Da'Vine Joy Randolph. An ihrer Seite: Schauspieler Rupert Everett und die dreifach Oscar-prämierte Kostümdesignerin Sandy Powell.

Eröffnet wird das Festival mit dem "John Wick"-Spinoff "Ballerina", präsentiert von Regisseur Len Wiseman und Hauptdarsteller Norman Reedus. Auch Alex Garlands neuer Actionfilm "Warfare" geht ins Rennen um den Hauptpreis.