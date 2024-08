Die US-Schauspielerin Sigourney Weaver setzt ihre Hoffnungen in die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und spricht in Venedig über starke Frauen. Dann kommen ihr die Tränen.

Venedig - Die US-amerikanische Schauspielerin Sigourney Weaver hat ihre Unterstützung für die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ausgedrückt. "Wir sind alle so begeistert von Kamala", sagte die 74-Jährige in Venedig. "Es war seit 2016 eine schwierige Zeit, und wir sind alle sehr dankbar für sie."

Weaver bezog sich mutmaßlich auf die US-Wahl 2016, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Die nächste Präsidentschaftswahl in den USA findet am 5. November statt. Eine Journalistin hatte Weaver in Venedig bei einer Pressekonferenz gefragt, ob sie glaube, dass Filme dazu beitragen könnten, dass jemand wie Harris Präsidentin würde.

Mehrmals wurde Weaver, die mit dem Film-Klassiker "Alien" berühmt geworden ist, für die Pionierarbeit gelobt, die sie für Frauen im öffentlichen Raum geleistet habe - mit vielschichtigen Frauenrollen, die keine Klischees bedienten. Sichtlich gerührt bedankte sich die Schauspiel-Ikone in Venedig dafür und sagte: "So viele Frauen kommen zu mir und bedanken sich...", bevor ihre Stimme abbrach und ihr die Tränen kamen.

"Entschuldigung, ich brauche meinen Wodka", scherzte sie im Anschluss, um dann aus einer Wasserflasche zu trinken. "Ich werde immer gefragt, warum ich "starke Frauen" spiele. Meine Reaktion ist dann immer: Das ist so eine seltsame Frage. Denn ich spiele einfach Frauen. Und Frauen sind stark, und Frauen geben nicht auf. Wissen Sie, warum? Weil wir es uns nicht erlauben können. Wir müssen es tun."

Bei der Eröffnung des Filmfestivals erhält Weaver heute Abend den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk.