Er rettete seine Kinder Vater nach Heldentat tot in der Donau aufgefunden

Ein Vater springt am Sonntag in die Donau, weil seine vier Kinder in Gefahr geraten sind. Mit Hilfe eines Bekannten bringt er alle ans Ufer – doch dann wird er selbst abgetrieben. Nun kommt die traurige Nachricht.