Filmfest München: Jessica Lange offenbart ein Schauspielgeheimnis

1 Jessica Lange posiert in München mit Thomas Linsmayer (l), dem Geschäftsführer des Deutschen Theaters, und Filmregisseur Michael Cristofer für die Fotografen. Foto: Felix Hörhager/dpa

Jessica Lange versteht es meisterhaft, mit ihren Rollen zu begeistern, in Komödien ebenso wie in «American Horrorstory». Wie sie sich auf aufwühlende Szenen vorbereitet? Das verriet sie in München.











München - Oscar-Preisträgerin Jessica Lange bereitet sich auf emotional aufwühlende Szenen vorab nicht groß vor. "Das bringt die Vorstellungskraft zum Erliegen", sagte die 75-Jährige auf dem Filmfest München bei der Verleihung des CineMerit Awards. Sie wolle lieber direkt in einer Szene reagieren und diese rohen Gefühle spüren, sagte Lange. "Das ist spontan und so fühlt es sich für mich realer an."