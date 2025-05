"Familie Bundschuh: Wir machen Camping" Der neue Film kommt im Juni

Endlich ist es so weit, der neue Film der Kult-Komödienreihe "Familie Bundschuh" hat einen Streamingtermin. Im Juni sehen die Fans, was "Wir machen Camping" bei Andrea Sawatzki, Axel Milberg und Co. bedeutet. Die TV-Ausstrahlung steht für Herbst auf dem Programm.