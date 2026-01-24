Filmfest: Gropiusstadt Supernova siegt bei Filmfest Max Ophüls Preis

Vom Plattenbau-Drama bis zur Black-Metal-Reise: Beim Max Ophüls Preis überraschen junge Filmemacher mit Geschichten, die berühren. Wer räumt doppelt ab?
Saarbrücken - Der deutsche Film "Gropiusstadt Supernova" ist der Gewinner des 47. Filmfestivals Max Ophüls Preis. Der erste Langfilm des aus Erfurt stammenden Ben Voit (Regie und Buch) gewann den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis für den besten Spielfilm. Insgesamt wurden Preise in einem Gesamtwert von 123.500 Euro verliehen. Durch den Abend führten Schauspieler und Choreograph Eugene Boateng sowie Moderatorin Simin Sadeghi.