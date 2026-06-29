Jeff Bridges überraschte bei der Premiere des Animationsfilms "Minions & Monsters" in Los Angeles mit einem deutlich veränderten Look: Statt seiner typischen langen Mähne trug der Schauspieler sein silbergraues Haar nun kurz geschnitten.

Jeff Bridges (76) und seine schulterlange Mähne - das gehört zusammen wie der Dude und sein White Russian! Doch während "The Big Lebowski" wohl bis ans Ende aller Tage seinen Lieblingscocktail schlürft, trennte sich der Schauspieler nun zumindest vorübergehend von seinem typischen Look. Bei der Premiere des Animationsfilms "Minions & Monster" in Los Angeles zeigte sich der Oscarpreisträger am Wochenende mit kurz geschnittenen, silbergrauen Haaren und einem in der Länge passenden Bart.

Auf dem roten Teppich kombinierte Bridges den frischen Schnitt mit einem geblümten Hawaiihemd, das er unter einer blassgrünen Wildlederjacke trug. Dazu kamen eine schwarze Hose und graue Badelatschen, die er ohne Socken trug - zumindest in dieser bedeutsamen Modefrage blieb er seiner Kultfigur treu.

"Eine Art Liebesbrief an das Kino"

In dem Animationsfilm leiht Bridges dem Chef eines Hollywood-Filmstudios seine Stimme. Warum er bei dem Projekt mitmachen wollte, erklärte er kürzlich in einem Interview. Die Hommage an Hollywood sei für ihn unwiderstehlich gewesen: "Es ist eine Art Liebesbrief an das Kino". Den "Big Lebowski"-Star reizte zudem der verspielte Charakter der Produktion. Er beschrieb die Arbeit daran als "eine Menge Spaß" und lobte die Kreativität hinter dem neuen Teil der erfolgreichen Reihe.

Der entspannte Auftritt steht im Kontrast zu den vergangenen Jahren, die für Bridges von schweren gesundheitlichen Rückschlägen geprägt waren.

Krebsdiagnose und Corona-Infektion

2020 hatte Bridges öffentlich gemacht, dass bei ihm ein Lymphom diagnostiziert worden war. Während der Chemotherapie erkrankte er zusätzlich an Covid-19. Von dem Tumor habe er zunächst nichts geahnt, schilderte er dem US-Magazin "AARP": "Ich drehte die Kampfszenen für die erste Folge von 'The Old Man' und wusste nicht, dass ich einen 20 mal 30 Zentimeter großen Tumor in meinem Körper hatte."

Besonders die Genesung von Covid-19 habe sich als schwierig erwiesen. Die Infektion traf ihn zeitgleich mit der Krebsbehandlung und setzte seinem ohnehin geschwächten Immunsystem hart zu. 2021 teilte der Schauspieler mit, dass sein Lymphom in Remission sei. 2023 berichtete er, der Tumor sei inzwischen auf Murmelgröße geschrumpft.