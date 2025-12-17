Mit seinen Filmen setzte er sich schon in den 1970ern für schwule Sichtbarkeit ein. Nun ist Rosa von Praunheim im Alter von 83 Jahren gestorben. Nur wenige Tage nach seiner Hochzeit.
Berlin - Der Berliner Filmemacher Rosa von Praunheim ist tot. Er starb in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 83 Jahren, wie der Deutschen Presse-Agentur aus seinem persönlichen Umfeld bestätigt wurde. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Von Praunheim war eine prägende Figur der Schwulenbewegung in Deutschland. Erst vor wenigen Tagen hatte er seinen langjährigen Partner Oliver Sechting geheiratet.