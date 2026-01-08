Filmemacher auf der Erfolgswelle: Das gefeierte Welzheim-Video war erst der Anfang für Jonathan Hieber

Vor rund einem Jahr ging ein Imagevideo aus dem Schwäbischen Wald viral. Seitdem hat sich für den kreativen Kopf dahinter vieles getan – unter anderem hat er jetzt einen Podcast.
Rund ein Jahr ist es her, dass unsere Leser den jungen Filmemacher Jonathan Hieber als kreativen Kopf hinter dem gefeierten Welzheim-Imagefilm kennenlernten. Miniaturen, Animationen, kreative Schnitte und Bilder, die viele kleine Geschichten erzählen – Hieber hatte eine ebenso augenzwinkernde wie sehenswerte Liebeserklärung an die Stadt im Rems-Murr-Kreis und ihre Bewohner geschaffen. Wir haben erneut mit ihm gesprochen – was ist seitdem passiert?